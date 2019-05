Zeitzeugen in der Schule : Fehlt was auf Schindlers Liste

NEUERBURG Erika Rosenberg rückt in Neuerburg Fakten über Emilie Schindler zurecht.

Weltweit bekannt wurde der Geschäftsmann durch Steven Spielbergs Hollywoodfilm Schindlers Liste aus dem Jahr 1993. Der mit sieben Oskars ausgezeichnete Film würdigt den Einsatz Schindlers bei der Rettung jüdischer Zwangsarbeiter. Auf mehreren, den Nazis vorgelegten Listen, erfasste der Unternehmer die Namen der bei ihm beschäftigten jüdischen Zwangsarbeiter. Schindler, in dessen Krakauer Emaillewarenfabrik unter anderem Kochgeschirr für den Kriegsbedarf produziert wurde, gaukelte den Nazis die Notwendigkeit der auf den Listen aufgeführten Zwangsarbeiter für die kriegsunterstützende Produktion vor, um sie so vor dem sicheren Tod im Vernichtungslager Auschwitz zu retten. Der Unternehmer opferte dafür nicht nur sein gesamtes Vermögen, sondern riskierte zudem auch sein Leben. Was in dem Hollywoodstreifen aber viel zu kurz kommt und auch Rosenberg im Vorfeld ihrer Recherche nicht bewusst war, ist die Bedeutung von Schindlers Ehefrau Emilie.

Die echte Emilie Schindler ist in der Schlussszene des Films zu sehen, in der sie einen der Steine auf das Grab ihres Mannes am Berg Zion in Jerusalem legt. Während Oskar Schindler bereits 1957 wieder nach Deutschland zurückkehrte, auf eigenen Wunsch aber in Jerusalem beigesetzt wurde, lebte Emilie Schindler bis kurz vor ihrem Tod in Argentinien. Im Juli 2001 eröffnete sie gemeinsam mit dem damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder im Bonner Haus der Geschichte eine Ausstellung, die sich ihrer Rolle im Widerstand gegen den Nationalsozialismus widmete. In ihre Heimat kehrte sie danach nicht mehr zurück. Am 5. Oktober 2001 starb die mit dem Bundesverdienstkreuz geehrte Emilie Schindler in einer Klinik in der Nähe von Berlin infolge eines Schlaganfalls. Zwei Wochen später wurde sie im bayrischen Waldkraiburg beigesetzt.