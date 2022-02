Geschichte : Nikolaus Thilmany: Ein Bitburger Landrat und Demokrat

Bitburg Nikolaus Thilmany engagierte sich vor über 150 Jahren für die Demokratie-Bewegung, verlor sein Amt - und sein Haus: Unser Gastautor erinnert in der Reihe „Bitburger Häusergeschichten“ an bekannte Bitburger Namen, ihre Häuser und Geschichten.

Das altehrwürdige Wohnhaus in der Bergstraße 1 in Bitburg gegenüber des Krankenhauses dürfte vielen vertraut sein. Bis 1852 lebte dort Landrat Nikolaus Thilmany mit seiner Familie. Thilmany wuchs in Bitburg auf und machte als junger Jurist Karriere in Trier und Saarbrücken. 1837 bewarb er sich um die frei gewordene Landratsstelle in Bitburg. Erfolgreich.