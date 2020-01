Wandern : Erlebniswandern um Wolsfeld

Wolsfeld (red) Die Tourist-Information Bitburger Land bietet am Samstag, 25. Januar, eine Winterwanderung inklusive Schnapsprobe und Imbiss an. Los geht es um 13 Uhr bei der Kirche St. Hubertus in Wolsfeld.

Gemeinsam mit dem Wanderführer Dr. Fellmann wird der Rundwanderweg Nr. 71 des Naturpark Südeifel erkundet.

Die Wanderung endet in der Brennerei Junk-Schneider in Wolsfeld. Bei einer zünftigen Gulaschsuppe und einer kleinen Schnapsprobe klingt der Nachmittag gemütlich aus. Die Veranstaltung dauert etwa vier Stunden.

Die Kosten, inklusive Imbiss und Schnapsprobe, betragen 17,50 Euro pro Person.