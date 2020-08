Blaulicht : Radmuttern auf Firmenparkplatz in Waxweiler gelöst

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: Fritz-Peter Linden

Unbekannte haben in Waxweiler die Radmuttern eines Autos gelöst. Auf dem Betriebsgelände einer Malereifirma in der Straße Schmelzberg wurden vermutlich am Freitag, 7. August, zwischen 7.20 und 17.10 Uhr alle Radmuttern am linken Vorderrad sowie mindestens eine an den anderen Reifen des Wagens einer Mitarbeiterin gelockert.

Nachdem die Frau das Gelände mit ihrem PKW verlassen hatte, bemerkte sie ein Ruckeln beim Fahren und konnte die Fahrt, bevor Schlimmeres passierte, beenden.

Zeugen, die im angegebenen Zeitraum Personen auf oder an dem Firmengelände beobachtet haben, werden gebeten sich unter Telefon 06551/9420 oder per E-Mail an pipruem@polizei.rlp.de bei der Polizei in Prüm zu melden.