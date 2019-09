Erntedank : Erntedankumzug in Niersbach

Erntedankumzug in Niersbach. Foto: Trierischer Volksfreund/Hans-Josef Weirich

Niersbach (red) Die Gemeinde Niersbach lädt für Sonntag, 8. September, ab 13 Uhr zum Erntedankumzug ein. Start des Umzugs ist in der Lindenstraße in Greverath, von wo sich der Zug durch den Ort und über die Landesstraße 49 in Richtung Niersbach bewegt.

