Show : Eintauchen in die Nacht der Dinosaurier

Ernzen Livemusik, Artistik und farbige Licht­inszenierungen gab es bei „Jurassic Lights“ im Dinopark an der Teufelsschlucht.

Die Giganten der Urzeit versetzen den Menschen schon seit Gedenken in Erstaunen. Vier Tage lang, noch bis einschließlich Montag, erstrahlen sie im Dinosaurierpark Teufelsschlucht Ernzen nun in magischen „Jurassic Lights“. Vor allem Familien mit Kindern machten sich am Wochen­ende auf den Weg in die Eifel, um sich das Dinospektakel mit Illuminationen und Unter­haltung nicht entgehen zu lassen. Bei den gut besuchten Veranstaltungen haben so an den letzten Tagen der Herbstferien besonders die Kinder noch einmal etwas Besonderes erlebt.