Stadtentwicklung : Eröffnung der Bitburger Flüchtlingsunterkunft wurde schon dreimal verschoben, im Juni steht der nächste Versuch an

Im Juni 2019 hat der Bundestag das sogenannte „Geordnete-Rückkehr-Gesetz“ beschlossen. Ein Erlass, der es abgelehnten Asylbewerbern erschweren soll, sich einer Abschiebung zu entziehen. Insbesondere die längere Wohnpflicht für Geflüchtete in sogenannten Sammelunterkünften steht aber seitdem massiv in der Kritik. Das Gesetz zwingt das Land aber auch zum Aufstocken seiner Kapazitäten in den Heimen in Trier, Speyer, Kusel und Hermeskeil. Damit es dort nicht zu eng wird, plant das Land außerdem, die 2018 geschlossene Außenstelle in Bitburg wiederzueröffnen und dort 400 bis 600 Geflüchtete unterzubringen. Im Sommer 2021 soll es soweit sein.