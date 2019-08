Konzert : Pianist spielt Chopin und Liszt

Joseph Moog Foto: Thommy Mardo. Foto: Thommy Mardo

Bitburg (red) Der Pianist Joseph Moog eröffnet am Sonntag, 1. September, um 19 Uhr die Konzertsaison im Haus Beda. Auf dem Programm stehen Werke von Schubert, Chopin, Debussy und Liszt. Karten gibt es im Vorverkauf in der Städtischen Bibiliothek der Dr.-Hanns-Simon-Stiftung oder unter der Tickethotline 0651/7199996 sowie ab 18.30 Uhr an der Abendkasse.

