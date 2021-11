Stände&Musik : Die Bitburger Weihnachtsstadt ist eröffnet (Fotos)

Bitburg In Bitburg gibt es nach einjähriger Unterbrechung wieder einen Weihnachtsmarkt. Am Samstag eröffnete die „Weihnachtsstadt Bitburg“. Der Markt findet aber nicht in der gewohnten Form statt.

Wegen der aktuellen Corona-Lage konzentriert sich der Weihnachtsmarkt in Bitburg nicht auf dem Spittel in der Fußgängerzone und mit großer Bühne, sondern verteilt sich auf einen größeren Bereich. Unter dem Motto: „Weihnachtsstadt Bitburg“ finden die Besucher die attraktiven Stände zwischen Spittel und Petersplatz in der Fußgängerzone. So kann ein optimaler Abstand zwischen den einzelnen Ständen gewährleistet bleiben. Ein mobiles Zelt auf dem Platz „Am Spittel“ ermöglicht kleinere Musikaufritte bei jedem Wetter.