Adventszeit : Robbie rockt den Spittel

Foto: Markus Angel 11 Bilder „The Robbie Williams Experience“ hat den Bitburger Weihnachtsmarkt eröffnet.

Bitburg Eröffnung des Weihnachtsmarktes in Bitburg zieht zahlreiche Besucher an. Bis Sonntag, 15 Dezember, gibt es nun ein breit aufgestelltes Bühnenprogramm, dass von „Frank Rohles und Friends“ beschlossen wird.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Markus Angel

Die Auftaktshow zum Start des Weihnachtsmarktes in Bitburg ist bereits seit Jahren ein Garant für eine gut besuchte Veranstaltung. So war es auch am Mittwochabend, denn der Gewerbeverein Bitburg bot mit „The Robbie Experience“, dem Double eines Weltstars, eine Rock- und Bühnenshow vom Feinsten.

Bereits am späten Nachmittag versammelten sich die ersten hundert Gäste auf dem Spittel in Bitburg, um nach der Einstimmung mit Marco Lehnertz und Barbara Spoo der feierlichen Eröffnung durch das „Christkind“ Finja Heckel zu folgen. In seiner Begrüßungsrede bedankte sich der 1. Vorsitzende des Gewerbevereins Bitburg, Lars Messerich, bei allen Sponsoren, die mit ihrer Unterstützung ein Eröffnungsevent in dieser Größenordnung erst ermöglichen. Bei leichten Minustemperaturen hatte Robbie Williams, alias Mario Nowack, samt Band und Backgroundsängerinnen leichtes Spiel, den über 500 Besuchern vor der Bühne am Spittel kräftig einzuheizen.

Info Das Programm zum Weihnachtsmarkt Freitag, 6. Dezember: 19 bis 21 Uhr: Dompiraten. Samstag, 7. Dezember: 13 bis 14 Uhr: MV Bitburg Stamm­orchester; 14.15 bis 16.30 Uhr: Tanzcenter Bitburg; 16.45 bis 17.45 Uhr: Bläserensemble der St.-Matthias-Schule; 19 bis 21 Uhr: Rainer Tures Band. Sonntag, 8. Dezember:

Ganztägig: Heute kommt der Nikolaus!; 13.30 bis 14.30 Uhr: MV Bitburg Jugendorchester; 14.45 bis 15.45 Uhr: MV Alsdorf; 16 bis 17 Uhr: Puppenbühne Paletti (Kasperle und der Räuber Schwuppdiwupp); 18 bis 20 Uhr: Merlix. Dienstag, 10. Dezember:

Ganztägig: Kindertag; 13.30 Uhr: Integrative Kita; 14.15 Uhr: Kita St. Peter; 15 Uhr: Kita Altes Gymnasium. Freitag, 13. Dezember: 19 bis 21 Uhr: Klangbild Samstag, 14. Dezember: 13.30 bis 15.30 Uhr: Tanzcenter Bitburg; 15.45 bis 16.45 Uhr: MV Orenhofen; 17 bis 17.30 Uhr: Fließemer Singvögel; 19 bis 21 Uhr: Jukebox. Sonntag, 15. Dezember: 14 bis 15 Uhr: MV Wolsfeld; 15.30 bis 17.15 Uhr: Helena Thiel & Susi Studentkowski; 18.30 bis 19 Uhr: Abschlussfeier; 19 bis 21 Uhr: Frank Rohles und Friends.

Mit gekonnter Stimme und Performance einschließlich des zum Verwechseln ähnlichen Tattoos zwischen den Schulterblättern stimmte Robbie, alias Mario Nowack, das Publikum auf eine mitreißende Show ein. Distanz zum Publikum ist „Robbie“ dabei fremd: Mit einem Sprung von der Bühne auf den Spittel und anschließendem Bad im Publikum sind die Besucher schnell aus dem Häuschen. Dass er „Robbie“ wirklich kann, wird besonders gegen Ende der über zweistündigen Mammutshow besonders bei „Somethin‘ stupid“ im Duett mit den beiden Backgroundsängerinnen deutlich, so dass man die Augen schließt und denkt: „Mensch, da steht tatsächlich Robbie Williams auf der Bühne am Spittel.“

Am Ende bleiben für das begeisterte Publikum zum Abschied der Band die Gelegenheit für einen tosenden Applaus und das Wissen, dass auch dieser Auftakt zum Weihnachtsmarkt in Bitburg in bester Erinnerung bleiben wird.