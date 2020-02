Matzen - Wo Umweltschutz offenbar Spaß macht : Erst Bäumchen, dann Bienchen

Bitburg-Matzen Rund 70 Bürger haben in Matzen etliche Nistkästen und Insektenhotels zusammengebaut. Doch die Gruppe „Matzen Buddelt“ plant schon die nächste Aktion: Blühstreifen.

Auch rund um den Bitburger Stadtteil finden die Tiere kaum noch Unterschlüpfe, kaum noch Nahrung. Für die Verstecke haben die Bürger inzwischen gesorgt. Bei einer Aktion am vergangenen Wochenende haben rund 70 Interessierte im Gemeindehaus mehr als 60 sogenannte Insektenhotels und über 80 Nistkästen für Vögel zusammengebaut. Jetzt wollen die Iniatoren von „Matzen Buddelt“ Biene und Co. noch einen reich gedeckten Tisch herrichten.

Derweil plant die Feuerwehr, das, was am Wochenende zusammengeschraubt wurde, im Ort aufzuhängen. Nistkästen und Insektenhotels werden am Gemeindehaus, am Donatusplatz, am Spielplatz und anderen öffentlichen Stellen platziert. Und davon sollen auch die Bürger etwas haben.