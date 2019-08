FEST : Erst schaffen, dann feiern

NEUERBURG Die Jugendburg Neuerburg lädt am Wochenende zu einem großen Fest ein.

(red) Sie können (fast) alles. Ihr Arbeitsspektrum reicht von Tischen, Bänken, Grillhütten über Sonnenterrassen und Dachdeckerarbeiten bis zum Kletterparcours. Gemeint sind die Mitglieder des Bundes Neudeutschland (ND), die seit 25 Jahren jeweils in einer Sommerwoche die Jugendburg Neuerburg erneuern. Das Motto lautet: Ora & Labora (Bete und Arbeite). Die Bauprojekte werden von örtlichen Handwerkerbetrieben und dem Förderverein der Neuerburg unterstützt. Seit 90 Jahren trägt der ND die Verantwortung für das Leben in der Jugendburg. Die Ora&Labora-Aktivitäten dienen sowohl der Erneuerung wie auch dem Erhalt der Burg.