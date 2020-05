Corona-Pandemie : Krammarkt mit Maskenpflicht

Bitburg (red) Nach einer zweimonatigen Zwangspause gibt es am Freitag, 12. Juni, von 8 bis 16 Uhr wieder einen Krammarkt auf dem Bedaplatz in Bitburg. Es ist einer der größten und ältesten Märkte dieser Art in der Eifel, der im April wegen der Corona-Pandemie erstmals nach 42 Jahren bis auf Weiteres abgesagt werden (der TV berichtete) musste.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken