Auftaktveranstaltung am Sonntag : Erster Eifeler Stammtisch für Deutsche und Amerikaner

Spangdahlem Die Landesinitiative „Willkommen in Rheinland-Pfalz“ lädt am Sonntag, 27. Oktober, zum ersten Deutsch-Amerikanischen Stammtisch in der Eifel ein.

Die Veranstaltung, erklärt Sprecher John Constance, soll der Auftakt einer monatlichen Runde werden. Dabei sollen stationierte Amerikaner und Deutsche ins Gespräch kommen.

„Wir haben damit in anderen Gegenden schon gute Erfahrungen gemacht“, sagt Constance. In Ramstein etwa gebe es seit 2017 einen solchen Stammtisch. Auch in Baumholder und Mehlingen habe sich das Angebot etabliert. Die Gesprächsrunden würden regelmäßig von 30 bis 40 Interessierten besucht. Mit einer vergleichbaren Besucherzahl rechnet Constance auch in der Eifel: „Wir haben viele Ehrenamtliche im Boot, die jede Menge Kontakte haben.“

Treffpunkt, um 18 Uhr, ist die Pizzeria Roma in Spangdahlem. Thematisch gesehen ist der Stammtisch offen. Die Teilnehmer bestimmen selbst, worüber gesprochen wird. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich und auch keine Einladung. Dazustoßen kann jeder, der möchte.