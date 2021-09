Sport : Erstes Volleyballcamp für Kinder und Jugendliche

Orenhofen (red) Sein erstes Volleyballcamp für Kinder und Jugendliche von acht bis 16 Jahren hat der Sportverein Eifelland Orenhofen (SEO) angeboten.

Nach diversen Corona-Schnelltests begannen 48 Kinder am Samstag pünktlich mit dem Aufwärmprogramm und in neun Teams mit den Übungen. Am Ende des letzten Tages trat jedes Team zu einem kleinen Turnier an.