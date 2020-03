Auf ein Wort : „Erstes Ziel ist die Wiedereröffnung des Jugentreffs“

Speicher 1800 Menschen unter 20 Jahren leben derzeit in der Verbandsgemeinde Speicher. Ihre Ansprechpartnerin ist seit dem Dezember 2019 Jugendpflegerin Lisa-Marie Schwarz. Die 26-Jährige übernahm die 50-Prozent-Stelle von Marcel Banz, der im August kündigte.

Anders als ihr Vorgänger ist sie aber nicht nur in der Mobilen Jugendarbeit tätig, sondern auch in der Schulsozialarbeit an der Grundschule Speicher.

Die junge Frau lebt in Eisenschmitt (VG Wittlich-Land), nur wenige Kilometer von den Grenzen der Verbandsgemeinde entfernt. Soziale Arbeit hat sie in Koblenz studiert. Ein Kurzinterview:

Frau Schwarz, was fehlt Jugendlichen in der Verbandsgemeinde Speicher?

Schwarz: Genau das herauszufinden ist die Kernaufgabe meiner Arbeit. Zuerst einmal fehlt den Jugendlichen in Speicher ein Ort, an dem sie sich treffen können. Und an dem ich mich mit den Jugendlichen austauschen kann, was sie sich wünschen, welche Bedürfnisse sie haben und was ihnen wichtig ist. Mein Ziel ist es mit den Jugendlichen gemeinsam zu erarbeiten, welche Angebote sie gerne hätten und wie man sie umsetzen kann.