Soziales : Weiße Tafelrunde in der Abteistadt

Prüm (fpl) Der Soroptimist-Club Bitburg-Prüm (SI) lädt am Sonntag, 23. Juni, 14 Uhr, zum „Dinner in White“ ein. Nach drei erfolgreichen Tafelrunden in Bitburg wird das Benefiz-Picknick zum ersten Mal in Prüm ausgerichtet.