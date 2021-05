Glaube : Erzbischof von Luxemburg kommt nach Waxweiler

Waxweiler (red) In diesem Jahr findet die „Fußwallfahrt Prüm-Waxweiler zur Echternacher Springprozession“ wegen der Corona-Pandemie erneut nicht statt (der TV berichtete). Zudem wurde auch die Springprozession in ihrer üblichen Form abgesagt.

Der Erzbischof von Luxemburg, Jean-Claude Kardinal Hollerich (Foto: Guy Wolff), der mit der Pfarrei Waxweiler seit über 20 Jahren freundschaftlich verbunden ist, kommt aber am Pfingstsonntag, 23. Mai, um 17 Uhr, um ein Pontifikalamt mit den Gläubigen in der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer in Waxweiler zu feiern.

Für die Teilnahme ist eine Anmeldung im Pfarrbüro Waxweiler erforderlich – entweder am Donnerstag, 20. Mai, 9 bis 12 Uhr, telefonisch unter 06554/313 oder per E-Mail an kirche.waxweiler@t-online.de (bis 20. Mai). Die Plätze in der Pfarrkirche sind begrenzt. Es gelten die aktuellen Hygieneregeln.