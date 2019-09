Prüm/Winterspelt Land und Bund sehen derzeit „keine Veranlassung und keine Möglichkeit“ für einen vierspurigen Ausbau der A 60 Richtung Belgien. Das geht aus den Antworten auf eine Resolution hervor. Geprüft wird aber, ob Brandscheid einen Anschluss bekommt.

So schreibt Stefan Krause vom Bundesverkehrsministerium: Es bestehe derzeit „keine Veranlassung und auch keine Möglichkeit zur Aufnahme von Planungen zum verstreifigen Ausbau zwischen Steinebrück und Prüm.“ Das Argument ist seit Jahren bekannt: Die Strecke sei zu wenig befahren, ein Ausbau aufgrund eines „unzureichenden Nutzen-Kosten-Verhältnisses“ nicht wirtschaftlich. 8000 Autos werden täglich an der Zählstelle an der Grenze erfasst. Mehr als 20 000 Autos an Tag würden aber gemäß der Rahmenbedinungen erst einen Ausbau rechtfertigen. Ähnlich argumentiert der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP). Ein so „starker Verkehrsanstieg“ sei nicht zu erwarten.