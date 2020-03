Kommentar : Es geht nur zusammen

Was Menschen auf die Beine stellen können, wenn sie an einem Strang ziehen, dürfen wir in ganzen vielen Bereichen gerade erleben. Ob die vielen Unterstützungsangebote oder nun die neue Corona-Ambulanz in Bitburg.

Eine wichtige Einrichtung, die helfen wird, die Ausbreitung des Virus weiter einzudämmern, und vielen chronisch Kranken es ermöglicht, ohne Ansteckungsrisiko in eine Praxis zu gehen. Dass ein solches Angebot binnen kürzester Zeit an den Start gehen kann, ist nur möglich, weil alle Beteiligten sich gegenseitig unterstützen. Das ist beispielhaft. Denn nur so geht’s. Wenn sich jeder seiner Verantwortung bewusst ist und seinen Beitrag leistet, schaffen es alle zusammen durch diese Zeit. Also weiter getrennt gemeinsam!