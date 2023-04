Das Ende der Kylltal-WG Es geht um 54.000 Euro: Wieso die Eigentümer des Eifeler Hofs gegen die Caritas klagen

Eine Gruppe von Menschen legt fürs Foto ihre Hände übereinander. Ein Zeichen der Zusammenarbeit. Im Hintergrund: der altehrwürdige Eifeler Hof in Kyllburg, eines der traditionsreichsten Hotels der Eifel. Mit in der Personengruppe: Carl Philipp Thomas und Winfried Wülferath. Knapp neun Jahre ist das Foto alt. Was sich nicht geändert hat: Thomas ist noch heute Miteigentümer des Eifeler Hofs, Wülferath als Direktor weiterhin Entscheider bei der Caritas Westeifel.