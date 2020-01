Leserbrief : Es geht um die Sicherheit der Bürger in der Eifel

Flugplatz Bitburg

Die Rückgabe des Geländes an die Amerikaner soll im Rahmen einer European Deterrence Initiative sein. Doch ich sehe das eher als eine Eskalation. In Anbetracht der aktuellen Krise im Nahen Osten, Iran und Irak sollten wir mit der Erweiterung militärische Anlagen der USA in unserer Region zurückhaltend sein. Hier geht es um mehr als Grundstücksangelegenheiten. Es geht um die Sicherheit der Bürger in Bitburg und Umgebung. Ist unsere Meinung nichts mehr wert?