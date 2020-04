Ein solches Klappern in Matzen hat es niemals vorher gegeben und wird auch hoffentlich nie wieder stattfinden (müssen).

Ortsvorsteher Hermann Josef Fuchs: „Ich freue mich, dass so viele zuverlässig und pünktlich teilgenommen haben. Wäre das Klappern ganz weggefallen, hätte uns allen im Dorf etwas gefehlt! Wir können stolz sein, dass der Zusammenhalt im Ort so toll funktioniert und dass allen unser Brauchtum so viel bedeutet. Das zeichnet unsere dörfliche Struktur und unsere Matzener Identität aus. Wir werden uns später mit Freude und Stolz immer wieder an dieses ganz besondere Jahr und diese besondere Klapperaktion erinnern können.“,Zum „Andenken“ an die Aktion wurden viele Bilder und Videos zu einem kleinen „Film“ zusammengetragen.

Fuchs: „Mir ist nun noch daran gelegen, dass wir unseren „regulären“ Klapperkindern aber trotz Krise ihren rechtmäßigen Klapperlohn zukommen lassen. Dazu soll zu einem späteren Zeitpunkt nach Aufhebung der Kontaktbeschränkungen wie gewohnt im Dorf von den Klapperkindern gesammelt werden.“

Links zum Video: https://www.bitburg-matzen.de/buerger-und-ort/aktionen/706-2020-ein-besonderes-klapperjahr