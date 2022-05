Wenig Niederschlag : Es staubt auf den Eifel-Äckern: Wieso es in den nächsten Tagen dringend regnen sollte

Es staubt auf den Eifel-Äckern: Wieso es in den nächsten Tagen dringend regnen sollte

Die Landwirte in der Eifel sehnen sich nach Regen. Die Äcker sind staubtrocken, wie unser Foto aus der Nähe von Oberweis verdeutlicht. Foto: Höser Rudolf

Oberweis Die Äcker im Eifelkreis sind staubtrocken. Noch wird das nicht zum Problem für die Landwirte. Könnte es aber, wenn sich in den nächsten Tagen nicht etwas ändert.

Mit 55 Liter Niederschlag im Monat April 2022 in Rheinland-Pfalz, liegt der Wert unter dem vieljährigen Mittelwert von 57 Litern. Zu wenig, erklärt Stefan Fiedler, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes: „Es müsste unbedingt in den nächsten Tagen was fallen“, sagt er. Aktuell sei zwar noch alles im grünen Bereich, aber sollte es trocken bleiben, werde es Ertragsminderungen geben.