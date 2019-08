Viel Wind um die Windkraft in der Südeifel : Es zieht sich mit der Windkraft

NUSBAUM Nächste Runde im Ringen um die Windkraft in der Südeifel: Einstimmig hat der Verbandsgemeinderat eine erneute Offenlage der Pläne beschlossen. Grund dafür sind Einwände der Kreisverwaltung, von denen die abschließende Genehmigung abhängt.

„Ich finde das eine sehr vernünftige Entscheidung“, sagt Lothar Penning (UBV), zumal er das Gefühl habe, dass im Verhältnis zwischen der VG und der Kreisverwaltung „auch atmosphärisch irgendetwas auf die schiefe Bahn gekommen“ sei. „Warum ist das Verfahren so verfahren wie es ist?“, fragt Penning, der wissen möchte, ob es an der „geringen Professionalität in Neuerburg“ liege oder aber an der „fehlenden Kooperationsbereitschaft in Bitburg“. Man hätte doch vieles auch im Vorfeld klären können, sagt der UBV-Mann. Bei manchen Formulierungen in der Stellungnahme der Kreisverwaltung „sei die Verärgerung der Bitburger Behörde direkt greifbar“, so Penning.