Ernährung : Seminar zum Thema Ernährung in Kitas

Seminar zum Thema Ernährung in Kitas

Bitburg (red) Das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum veranstaltet am Donnerstag, 6. Februar, ab 9.30 Uhr ein Tagesseminar zum Thema „Lebensmittel bedarfsgerecht auswählen“ im Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel in Bitburg, Westpark 11. Das Seminar endet um 16 Uhr.

Im ersten Teil des Seminars werden die allgemeinen Grundsätze der vollwertigen Kinderernährung erläutert. Dabei wird auch die Verpflegung der Unter-3-Jährigen thematisiert. Außerdem werden vegetarische Ernährungsformen und deren Eignung für Kinder besprochen. Im zweiten Teil werden auf Basis des „DGE-Qualitätsstandards für die Verpflegung in Tageseinrichtungen für Kinder“ die Empfehlungen für die Lebensmittelauswahl und Speiseplangestaltung vorgestellt und diskutiert. Anhand einer Checkliste wird ein Speiseplan bewertet. Gerne kann hierzu ein eigener 4-Wochenspeiseplan mitgebracht werden. Mit dieser Veranstaltung startet die sechsteilige Seminarreihe „Essen und Trinken in Kindertagesstätten“. Die Seminarreihe ist ein Angebot der Ernährungsberatung Rheinland-Pfalz in Kooperation mi den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum.