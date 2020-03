Coronavirus : Wenn Helfer den Ratsuchenden danken

Bitburg Rund die 200 Menschen haben am Mittwoch die neue Corona-Sichtungsstelle des Eifelkreises auf dem Parkplatz am Alten Gymnasium aufgesucht. Etwa die Hälfte von ihnen wurde getestet.

Nicht alle von ihnen werden getestet. Nur, wer zu den so genannten begründeten Verdachtsfällen zählt, gibt auch eine Speichelprobe ab. Am Dienstag wurden nach Angaben der Kreisverwaltung von 238 Ratsuchenden 91 getestet – und in Quarantäne geschickt (der TV berichtete).