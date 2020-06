Kunst : Corona kippt Kunst: Das Aus für die Prümer Ausstellung

Prüm Die Stadt Prüm und die Europäische Vereinigung Bildender Künstler aus Eifel und Ardennen (EVBK) haben die große Jahresausstellung in der Abtei abgesagt – wegen der Corona-Pandemie.

Die Ausstellung in der früheren Abtei, die heute das Regino-Gymnasium beherbergt, hätte am Samstag, 11. Juli, in der Basilika mit einem Festakt eröffnet werden und, wie immer, während der Sommerferien gezeigt sollen.