Breitbandausbau : Euskirchener Internet-Anbieter scheitert mit Klage gegen Auftragsvergabe des Eifelkreises Bitburg-Prüm

TRIER Ein Internet-Anbieter aus Euskirchen ist mit seiner Klage gegen eine vom Eifelkreis veschlossene Auftragsvergabe zum DSL-Netz vor dem Verwaltungsgericht Trier gescheitert.

Ist es zulässig, den Breitbandausbau in Gemeinden mit Hilfe eines millionenschweren Förderprogramms zu fördern, wenn dadurch ein bereits vor Ort tätiger Anbieter in seiner Marktposition beeinträchtigt wird? Mit dieser Frage hat sich die Zweite Kammer des Verwaltungsgerichts Trier befasst.

Die vom klagenden Provider bereitgestellte Bandbreite reiche für eine moderne Versorgung der Endkunden nicht aus, heißt es in dem Urteil der Richter, mit dem die Klage nun abgewiesen wurde. So hätten die vom Eifelkreis veranlassten Breitbandmessungen in den betroffenen Gemeinden ergeben, dass die Klägerin derzeit schon nicht in der Lage sei, ihre Kunden zuverlässig mit der ihnen jeweils vertraglich zugesicherten – deutlich unter 30 Megabit pro Sekunde liegenden – Bandbreite zu versorgen, heißt es in dem Urteil. Dies liege unter anderem auch an der „von der Klägerin nach ihren unternehmerischen Vorstellungen gewählten konkreten Ausgestaltung der technischen Lösung“.