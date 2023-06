EVBK-Kunstpreis vergeben Kaiser-Lothar-Preis geht an Neusserin: Kunst mit und für die Natur

Prüm · Den Kaiser-Lothar-Preis der Europäischen Vereinigung Bildender Künstler (EVBK) aus Eifel und Ardennen und der Stadt Prüm erhält dieses Jahr die in Neuss lebende Künstlerin Anja Maria Strauss. Sie macht regelmäßig Halt in der Eifel – immer an einer anderen Stelle.

13.06.2023, 13:07 Uhr

Anja Maria Strauss aus Neuss ist die Kaiser-Lothar-Preisträgerin der Europäischen Vereinigung Bildender Künstler aus Eifel und Ardennen (EVBK) in diesem Jahr. Foto: TV/Stefanie Glandien

Die ersten Adjektive, die einem einfallen, wenn man die Werke der Künstlerin Anja Maria Strauss sieht, sind „filigran“, „zauberhaft“, „zerbrechlich“. Gemeinsam haben sie eins: Sie sind aus Pflanzen hergestellt.