Bitburg : Ex-Profi-Fußballer engagiert sich für die gute Sache

Hans-Peter Briegel, geboren 1955 in Kaiserslautern, ist ein deutscher Fußballtrainer, -funktionär und ehemaliger Fußballspieler. Beim 1. FC Kaiserslautern spielte er von 1975 bis 1984 in der Fußball-Bundesliga, später war er für Hellas Verona und Sampdoria Genua tätig. Von 1979 bis 1986 machte er 72 Spiele in der deutschen Fußballnationalmannschaft. Höhepunkte seiner Karriere waren der Europameistertitel 1980 und die Vizeweltmeistertitel 1982 in Spanien und 1986 in Mexiko. 1988 beendete er seine aktive Laufbahn als Spieler. Bis 2007 war Briegel als Trainer und sportlicher Leiter (unter anderem bei Eintracht Trier) tätig.

Seit 2009 ist Hans-Peter Briegel als Repräsentant bei Lotto Rheinland-Pfalz tätig. Briegel und seine Frau Petra engagieren sich seit 2008 in Zusammenarbeit mit der DFB-Stiftung Egidius Braun und dem Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ für notleidende Menschen in Mexiko.



