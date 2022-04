Justiz : Experte empfiehlt  Alkoholentzug, aber nicht die Psychiatrie

Justitia, die Göttin der Gerechtigkeit, Steinrelief des Künstlers Michael Trier (1908-1998) an der Fassade des Landegerichts Trier. Die drei Attribute Augenbinde, Waage und Richtschwert sollen verdeutlichen, dass das Recht ohne Ansehen der Person (Augenbinde), nach sorgfältiger Abwägung der Sachlage (Waage) gesprochen und schließlich mit der nötigen Härte (Richtschwert) durchgesetzt wird. Foto: Roland Morgen

Trier/Bitburg Fortsetzungsprozess an der Ersten Schwurgerichtskammer des Landgerichts in Trier: Günstiges Gutachten für den wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Brandstiftung angeklagten Eifeler.

Alles hatte eine Vorgeschichte: Nach dem tragischen Geschehen im Jahr 2002 verlor der Bahnbeamte wegen psychischer Probleme seine Arbeit als Lokführer. Dann musste der Frühpensionär bald auf eine Reihe von stationären Psychiatrieaufenthalten zurückblicken. Alles endete an jenem Juliabend 2021 mit einer Explosion und mit Feuer. Die Nachbarin und ihr Freund konnten sich noch aus dem Haus in dem kleinen Ort bei Speicher retten, während die Flammen schon aus dem Keller schlugen (der TV berichtete mehrfach).

Seit fünf Verhandlungstagen steht der 65-Jährige als Angeklagter vor der Ersten Schwurgerichtskammer des Landgerichts Trier. Versuchter Totschlag und schwere Brandstiftung, so lautet die Anklage. Vor Gericht hat der Mann die eigentliche Tathandlung nicht eingestanden. Er beruft sich auf einen Gedächtnisverlust, einen Blackout.

Doch am Abend des 20. Juli 2021, unmittelbar nach dem großen Knall in dem kleinen Ort, hat er gegenüber dem Feuerwehr-Einsatzleiter und gegenüber mehreren Polizeibeamten minutiös geschildert, wie er zunächst zwei Kanister Benzin im Keller des Hauses entleert und den Treibstoff dann durch ein Kellerfenster entzündet hatte. Dabei sorgten die Benzindämpfe an dem warmen Sommerabend sofort für eine heftige Detonation.