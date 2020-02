Expertenrat : Bäume im Prümer Schneifelweg müssen weg

Prüm Die Stadt Prüm wird eine Baumreihe zwischen Schneifel- und Oberbergstraße fällen lassen. Ein Gutachter hatte aus Sicherheitsgründen dazu geraten.

Wenn es Bäumen an den Kragen geht, wird es schnell emotional. Aus Gründen der Sicherheit hat der Stadtrat Prüm in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen (bei einer Enthaltung), eine Baumreihe an der Ecke von Schneifelweg und Oberbergstraße fällen zu lassen.