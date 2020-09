Vortrag : Experte spricht über Bedingungen für Erntehelfer

Bitburg (red) Die Katholische Erwachsenenbildung Westeifel lädt für Donnerstag, 17. September, um 19 Uhr zu einem Vortrag mit Gilles Reckinger. Er spricht über das Thema „Bittere Orangen – So werden unser Obst und Gemüse produziert“.

Der Vortrag findet im Pfarrheim St. Peter in Bitburg statt. Darin geht es um die Arbeiter in den süditalienischen Orangenplantagen. Eine Anmeldung unter Telefon 06551/965560 oder per E-Mail an keb.westeifel@bistum-trier.de ist erforderlich. Der Eintritt ist frei.