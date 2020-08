Hier werden Ihre alten Schätzchen geschätzt : Kunst und Krempel im Schloss Malberg

Malberg Experten des Auktionshauses Miltenberg sind am Sonntag zu Gast in Malberg und schätzen alte „Schätzchen“. Zudem läuft die Ausstellung „Da oben, da unten“.

Das Schloss, hoch thronend über der Kyll, hat die Künstlerin Mimi van Bindsbergen, die unten im Dorf lebt, zu der Ausstellung „Da oben, da unten“ inspiriert, die in den Räumen des barocken Bauwerks zu sehen ist (der TV berichtete). Und für die Experten vom Auktionshaus Miltenberg ist Schloss Malberg die absolut passende Kulisse, um Kunst, Schmuck, Münzen und Uhren zu schätzen. Nach dem Modell der Fernsehsendung „Bares für Rares“ können alte Schätze mitgebracht werden, die dann vor Ort von einem der drei Experten des Auktionshauses begutachtet und bewertet werden.

Auch, wenn es sicher spannend wäre, sich die stolzen Besitzer, ihre Schätze und die abschließende Bewertung anzuhören, ist diese nicht öffentlich. „Zum einen sind die Räume eher klein, und es wäre schwer, darin wegen der Corona-Pandemie die nötigen Abstände zu halten“, sagt Charles Bamberger, Inhaber des Auktionshauses Miltenberg. Und zum anderen zögen die Besitzer solcher wertvollen Gegenstände meist eine Beratung in Privatatmosphäre vor.

„Kunstsprechstunde“ nennt das Auktionshaus diese Aktion. Und solche Sprechstunden bieten Bamberger und sein Team jede Woche seit zwei Jahren bundesweit an. Und zwar bewusst in Kleinstädten, nicht etwa den Metropolen, wo es ohnehin Auktionshäuser gibt und An- und Verkauf zum Tagesgeschäft gehören.