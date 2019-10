Vortrag : Expertin spricht über Umgang mit Trauer

Irrel (red) Das Caritashaus der Begegnung bietet am Dienstag, 29. Oktober, um 19 Uhr einen Vortrag zum Thema „Umgang mit trauernden Personen“ im Caritashaus der Begegnung in Irrel an. Anja Ruff, Hospizfachkraft und Trauerbegleiterin beim Ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienst, Caritasverband Westeifel rät wie man mit trauernden Menschen und mit seiner eigenen Trauer umgehen kann.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken