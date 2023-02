Interview Herbert Schneider : Physiotherapeuten fordern mehr Zeit und Geld

Herbert Schneider ist Geschäftsführer des Verbands für Physiotherapie (VPT) e.V. Landesgruppe Süd-West mit Sitz in Trier. Foto: VPT

Trier/ Eifelkreis Bitburg-Prüm Auch bei den Physiotherapeuten schlägt der Fachkräftemangel durch. Das führt dazu, dass nicht mehr alle Patienten versorgt werden können.

Wie im bundesweiten Trend zeichnet sich auch in Rheinland-Pfalz ein steigender Personalmangel bei den Physiotherapeuten ab. Herbert Schneider ist hauptamtlicher Geschäftsführer der Landesgruppe Süd-West im VPT-Verband für Physiotherapie in Trier und als solcher zuständig für Rheinland-Pfalz, das Saarland und Hessen. Er schildert die Gründe und erklärt, was sich ändern muss.

Wie viele Physiotherapeuten fehlen?

HERBERT SCHNEIDER: Laut dem Branchenmonitoring Gesundheitsfachberufe fehlten dem rheinland-pfälzischen Arbeitsmarkt im Jahr 2015 insgesamt 1.134 Physiotherapeuten/innen. Die Nachfrage nach Fachkräften wird infolge der demografischen Entwicklung in den kommenden Jahren stark steigen. Entsprechend wurde für das Jahr 2025 eine zusätzliche Lücke in Höhe von 336 Physiotherapeuten/innen vorausberechnet. Mithin fehlen dann 1470 Therapeuten.

Warum ist das so?

SCHNEIDER: Grund für die nicht gegebene Attraktivität des Berufs war zum einen die Notwendigkeit, die Ausbildung selbst zu finanzieren. Das kostete monatlich rund 400 Euro Schulgeld. Erst seit einigen Jahren sind in Rheinland-Pfalz die meisten Physiotherapie-Schulen schulgeldfrei - alle Schulen erst seit Juli 2022. Grund für die nicht gegebene Attraktivität des Berufs ist im Weiteren die schlechte Vergütung der Behandlungen in den Praxen durch die Krankenkassen und damit die schlechte Entlohnung der Therapeuten in den Praxen, die erst langsam steigt.

Was verdient ein Physiotherapeut?

SCHNEIDER: Das mittlere monatliche Vollzeit Bruttoentgelt des Physiotherapeuten in Deutschland beträgt nach dem Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit aus dem Jahr 2021 2736 Euro. In Rheinland-Pfalz liegt es bei 2774 Euro.

Was fordern die Verbände?