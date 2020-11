Sportstätten in der Kreisstadt : Fachberater empfiehlt der Stadt Bitburg die Einrichtung von niederschwelligen Sportangeboten

Sportstätten in der Kreisstadt

Bitburg Gerade kann wegen Corona nur wenig Sport betrieben werden, doch das Thema ist so wichtig, dass sich Stefan Henn vom Institut für Sportstättenentwicklung damit befasste und die Ergebnisse nun dem Bitburger Stadtrat vorgestellte.

Was ist vorhanden? Wo gibt es noch Bedarf? Was kann verbessert werden? Diese Fragen hat Stefan Henn vom Institut für Sportstättenentwicklung in einem ausführlichen Vortrag beim Bitburger Stadtrat beantwortet.