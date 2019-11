Kostenpflichtiger Inhalt: Vandalismus : In Bitburg fliegen wieder die Kanaldeckel (Update/Fotos)

Bitburg Die Polizei beschäftigt derzeit eine Serie von Sachbeschädigungen in der Bitburger Innenstadt. Ein Unbekannter hebelt Gullydeckel aus und wirft sie auf Gebäude und Autos. Die Ermittler schließen Zusammenhänge zu Taten aus dem Jahr 2018 nicht aus.

Der Täter schlug bisher meist im Dunkeln zu. Immer an den Wochenenden, immer in der Innenstadt. Seine Vorgehensweise: Meist hebelt er ein etwa 25 Kilogramm schweres Ablaufgitter aus der Straße und wirft es auf Autos und gegen Gebäude. Seltener werden andere Gegenstände benutzt. Viermal hat er in den vergangenen 14 Tagen in Bitburg sein Unwesen getrieben – am Dienstag erstmals auch bei Tageslicht. Deutlich mehr als 5000 Euro Schaden wurden bisher hinterlassen.

„Dass Jugendliche solche Gitter aushebeln – damit haben wir immer wieder zu tun“, sagt der stellvertretende Bitburger Polizeichef Hans-Jürgen Riemann: „Doch, dass jemand die Schachtdeckel dann zur Sachbeschädigung nutzt, das ist ein ganz spezielles Muster.“

Am Sonntag, 24. November, hinterließ der Unbekannte mit einem Schachtdeckel ein „tennisballgroßes Loch“ im Schaufenster eines Hörgeräteladens im Karenweg (der TV berichtete). Die Glasfront ist nach wie vor mit Pappe asugekleidet.

Eine Woche zuvor wurden in der Heinrichstraße und auf dem Bedaplatz geparkte Wagen beschädigt. Am Dienstag, 26. November, folgte dann die nächste Vandalismus-Serie.

Der Besitzer schätzt den Schaden auf mehrere tausend Euro.

Christian Hamm, Leiter der Polizeiinspektion Bitburg, beginnt die Fälle aufzuzählen: „Zwischen 14.30 und 15.30 wurde mit einem Ast auf dem Parkplatz Schlangenpfädchen die Scheibe eines geparkten Autos eingeschlagen – nichts wurde gestohlen“

Scheibe Schaufenster Bitburg Kanaldeckel Gullydeckelwerfer Werfer Vandalismus.

Zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr ging es auf dem Parkplatz am Cascade im Talweg weiter: Wieder zersplitterte Glas - diesmal flog ein Pflasterstein in eine Autoscheibe. „Der Täter zog dann weiter zur Nansenstraße“, sagt Hamm. Auf dem Parklplatz der Kita Zuckerborn zeigt er wieder sein ursprüngliches Handlungsmuster. Mit einem Gullydeckel wurde auch dort die Scheibe eines Autos zerschmettert und wie man es von den Taten zuvor kennt, nichts gestohlen.

Scheibe Schaufenster Bitburg Kanaldeckel Gullydeckelwerfer Werfer Vandalismus.

Zum vorläufigen Finale setzte der Unbekannte dann um 17 Uhr in der Bergstraße an – wieder war das Tatwerkzeug ein Kanaldeckel, wie leider fast zu erwarten, wurde auch hier die Frontscheibe eines Autos zerschlagen. „Es fällt schon sehr auf, dass es immer wieder Gullydeckel sind, mit denen die Scheiben eingeworfen werden und nie etwas gestohlen wird. Irgendwen haben wir hier in der Stadt, der sein Faible für diese Art der Zerstörungswut entdeckt hat“, sagt Hamm.

Dass dies die ersten Taten des Kanaldeckelwerfers waren, glaubt Riemann übrigens nicht. Denn im vergangenen Jahr hatten es die Ermittler schon einmal mit ähnlichen Vorfällen zu tun.

Im März 2018 will eine Zeugin an einem späten Abend beobachtet haben, wie ein Mann einen Gullydeckel gegen das Schaufenster des Fotostudios Nieder schmetterte. Danach flüchtete der Unbekannte vom Tatort. Der Schaden für das gesplitterte Panzerglas belief sich auf etwa 3000 Euro. Ein Loch entstand in der Scheibe allerdings nicht. Die Ermittler gingen damals von einem missglückten Einbruchsversuch aus. Doch das war noch, bevor es zu weiteren Zwischenfällen kam.

So machte beispielsweise eine Frau im Juni 2018 nachts eine weitere bemerkenswerte Entdeckung. Wie sie der Polizei zu Protokoll gab, hatte sie in der Trierer Straße einen Mann gesehen, der sich an einem Kanaldeckel zu schaffen machte. Als er die Passantin bemerkte, sei er davongelaufen. Die Dame beschrieb den Unbekannten als etwa 30 Jahre alten Mann von kräftiger Statur mit dunklen Haaren.

Doch beim Eintreffen der Polizei war der Mann damals schon weg. Die weitere Fahndung nach ihm blieb erfolglos. „Wir haben ihn damals leider nicht gekriegt“, sagt Riemann.

Was umso bedauerlicher ist, weil der stellvertretende Polizeichef einen Zusammenhang zwischen den Taten aus dem Jahr 2018 und den neuerlichen Sachbeschädigungen nicht ausschließt. „Es könnte sich um dieselbe Person handeln“, sagt Riemann.

„Diese ganze Reihe an Vorfällen deutet schon darauf hin, dass wir es immer mit der selben Person zu tun haben könnten“, sagt Hamm. Man habe bereits in der Stadt die Präsenz der Polizei verstärkt, um sichtbar abzuschrecken, aber auch Kollegen in zivil auf den Straßen unterwegs. „Die Befürchtung ist berechtigt, dass sowas einfach wieder passieren kann“, sagt der Inspektionsleiter.

Hamm betont ausdrücklich, dass die Polizei besonders im Fall des Kanaldeckelwerfers sehr auf die Mitarbeit der Bürger angewiesen ist. „Ich kann nur dazu aufrufen, jede Beobachtung oder Besonderheit bei uns zu melden. Lieber einmal zu viel, als zu wenig“, sagt Hamm. Auch unerheblich erscheinende Kleinigkeiten könnten zur Ergreifung des Täters führen, sagt er.

