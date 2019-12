Blaulicht : Bundespolizei stoppt Campingmobil bei Leidenborn - Fahrer seit 2004 ohne Führerschein unterwegs

Foto: TV/Frank Göbel

Lichtenborn Eine nicht alltägliche Kontrolle erlebte eine Streife der Bundespolizei am Freitagmittag in Lichtenborn in der Verbandsgemeinde Arzfeld.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Frank Auffenberg

Bei der Überprüfung des Fahrers eines Fiat Campingmobils, stellte sich heraus, dass dem 52-Jährigen bereits im Jahr 2004 seine Fahrerlaubnis entzogen wurde.

Die Beamten stellten vor Ort den Fahrzeugschlüssel des Campingwagens sicher und untersagten dem Mann die Weiterfahrt.