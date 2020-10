Verkehr : Fahrplankarte ist online

Trier/Prüm/Gerolstein (red) Noch vor dem Start des neuen „Busnetz Schneifel“ am 13. Dezember hat der Verkehrsverbund Region Trier (VRT) eine Fahrplankarte mit den verknüpften Linienfahrplänen veröffentlicht. Ziel des neuen Netzes ist die Verbesserung des Busangebots im nördlichen Teil des Eifelkreises, so dass nahezu alle Orte zwischen Gerolstein, Prüm und der Grenze zu Belgien beziehungsweise Luxemburg an den Busverkehr angebunden werden.

