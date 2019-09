Ehrenamt : Fahrradwerkstatt Grenzenlos sucht Radspenden

BITBURG Die Fahrradwerkstatt Grenzenlos des Alibi-Eifelservice ist dringend auf Radspenden angewiesen. Die Räder werden an sozialschwache Menschen verteilt.

In dem kleinen Gartenhäuschen stehen ein paar reparierte Fahrräder, ein Regal mit Schläuchen und sonstigen Ersatzteilen sowie ein Sparschein. „Wer Geld hat, darf gerne etwas in das Schwein werfen, aber das ist freiwillig“, sagt Dorothea Klaes. Die Sozialpädagogin des gemeinnützigen Vereins Alibi-Eifelservice betreut die Fahrradwerkstatt der Einrichtung. Sie ist gemeinsam mit ihrem Kollegen Daniel Anker zuständig für den formellen Bereich, kümmert sich beispielsweise um die Ausgabe der Abholscheine. Der Mann fürs Praktische ist Abu Zeidan. Der Syrer lebt seit etwas mehr als drei Jahren in Deutschland und leitet die Fahrradwerkstatt, die ihren Sitz auf dem Gelände der Alten Kaserne hat.

Zu Zeidan kommen Menschen, die Fahrräder spenden, und solche, die ein Fahrrad benötigen. Es gibt Zeiten, in denen dieses Verhältnis recht ausgeglichen ist. Seit einigen Monaten aber ist das nicht mehr der Fall. „Wir benötigen dringend Fahrräder“, sagt Klaes. Zwar stehen in dem kleinen Gartenhäuschen, das als Werkstatt dient, noch ein paar Räder. Doch wie die Sozialpädagogin erklärt, würden diese Räder gewissermaßen „angespart“, da das DRK im Herbst einen Fahrradkurs für Frauen anbiete.

Geöffnet hat die Werkstatt, die auf dem Grundstück der ebenfalls von Alibi betriebenen Gewächshäuser in der Else-Kallmann-Straße ihren Standort hat, jeden Dienstag und Donnerstag von 9 bis 13 Uhr. Fahrräder können zudem auch im Alibi-Kaufhaus in der Mötscher Straße abgegeben oder gegebenenfalls auch abgeholt werden. Ansprechpartnerin ist Dorothea Klaes. Sie kann unter Telefon 06561/694215 erreicht werden.

Rund 130 gespendete Räder wurden laut Klaes in diesem Jahr bereits verteilt. In den meisten Fällen waren es Kinderräder, und verteilt wurden diese wie auch die übrigen Räder überwiegend an Syrer, aber auch an Menschen aus Afghanistan, Parkistan und Ägypten oder aber auch Deutschland und Luxemburg.