Fahrsicherheitstraining : Sicherheitstraining für Zugmaschinen

Bitburg (red) Der Maschinen- und Betriebsring (MBR) Bitburg-Prüm bietet für in der Landwirtschaft tätigen Personen des Eifelkreises Bitburg-Prüm die Teilnahme am „ADAC Fahrsicherheitstraining für landwirtschaftliche Zugmaschinen“ an.

Der Kostenbeitrag für das Training beträgt 150 Euro inklusive Bustransfer von Bitburg zum ADAC-Trainingszentrum in Gründau.

Das Training findet an folgenden Terminen statt: Samstag, 2. November, Montag, 4. November und Sonntag, 10. November.