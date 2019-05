Jugend : Ausflug für Mädchen nach Köln

Prüm (red) Das Haus der Jugend Prüm bietet am Samstag, 25. Mai, eine Fahrt nach Köln an. Angesprochen sind Mädchen ab zwölf Jahren. Los geht es um 8.30 Uhr am Haus der Jugend Prüm. Von dort aus geht es weiter nach Jünkerath, wo die Mädchen dann um 9 Uhr mit dem Zug nach Köln fahren.

