Literatur : Fahrt zur Buchmesse

Prüm (red) Die Zentralbücherei Prüm veranstaltet in Kooperation mit der Volkshochschule am Samstag, 19. Oktober, eine Fahrt zur Frankfurter Buchmesse. Los geht es um 7 Uhr am Konvikt in Prüm. Die Rückfahrt ist für 17 Uhr geplant.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken