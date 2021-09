Eine Welt : Menschenwürdige Arbeit ist Thema der Woche

Bitburg (red) Faire Arbeit und menschenwürdige Arbeitsbedingungen sind das Thema der fairen Woche in Bitburg. Besucher des Weltladens Alasitas in Bitburg können beim Gewinnspiel zur Fairen Woche mitmachen und Einkaufsgutscheine für den Laden gewinnen.

Jeder kann ab sofort im Laden seine Gedanken zu fairer Arbeit und menschenwürdigen Arbeitsbedingungen auf eine der bereit liegenden Karten schreiben. Als Dank dafür erhalten die Teilnehmer ein Los. Am Freitag, 24. September, werden zehn Gewinner gezogen, die einen 10 Euro-Gutschein erhalten, dazu ein Hauptgewinn über 50 Euro. In einem Aushang im Schaufenster und auf der Homepage werden die Gewinnnummern veröffentlicht. Die Gutscheine können im Laden abgeholt werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Dank vieler Spenden aus der Region und der Unterstützung durch die Initiative Bitburg für eine solidarische Welt können einige Menschen in Nkoumissé-Sud in Kamerun jetzt schon unter fairen Bedingungen arbeiten. Wer sich über die Fortschritte der Gesundheitsstation ausführlich informieren will, ist eingeladen zum Vortag von Judith Heinemann am Donnerstag, 23. September, 19 Uhr im Pfarrheim St. Peter. Sie war im August in Kamerun, davon eine Woche in Nkoumissé-Sud.