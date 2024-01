Er „kontrollierte“ Autofahrer in der Eifel Falscher Polizist vor Gericht: Verhandlung zum fünften Mal geplatzt

Am Dienstag musste schon zum fünften Mal die Verhandlung gegen einen Mann, der sich als Polizist ausgeben haben soll, vor dem Amtsgericht in Bitburg abgesagt werden. Diesmal hat es daran gelegen, dass der Angeklagte die Aufforderung am Dienstag vor Gericht zu erscheinen, nicht erhalten habe, erklärt Claudia Stadler, Direktorin des Amtsgerichts. Der Angeklagte hat seine Postanschrift in Luxemburg, weilt aber häufig in seinem Heimatland Portugal. Deshalb habe ihn die Post nicht erreicht. „Er hat sich nicht durch Flucht entzogen“, stellt Stadler klar.