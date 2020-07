Artenvielfalt : Von der Wiese zum Naturparadies

Irene und Klaus Thiel in ihrem insektenfreundlichen Garten, den sie sehr genießen. Foto: Christina Bents

Biersdorf Familie Thiel aus Biersdorf am See hat ein Wiesengrundstück in einen vielfältigen Ort für Blumen und Insekten verwandelt. Dafür brauchte es wenig Geld, viel Einsatz und Wissen von früher.

Von Christina Bents

Für alle Sinne hat der Garten von Familie Thiel etwas zu bieten. Da sind zum einen die kräftigen Farben der blauen Korn- oder der roten Mohnblumen, die weißen Margeriten und die gelben Ringelblumen. Und zum anderen ist das der Duft der verschiedenen Kräuter, des Salbeis, Lavendels und Thymians. Dazu kommt das beruhigende Summen der Bienen. Geschmacklich ist ebenfalls einiges zu entdecken. Him- und Brombeeren, Äpfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen und Mirabellen haben hier einen sonnigen Platz zum Wachsen gefunden und werden zu Marmeladen und Saft verarbeitet oder eingekocht. Dabei probiert Irene Thiel auch gerne Neues aus; so gab es in diesem Jahr Kirschmarmelade mit Schokolade.

In einem Insektenhotel, das an einem Dachüberstand eines Gartenhäuschens untergebracht ist, können Schmetterlinge, Wegwespen, Bienen und andere Insekten ein Zuhause finden. Für Vögel gibt es mehrere Nistkästen, die Klaus Thiel gebaut hat. Er sagt: „Das wird sehr gut angenommen. Hier sind immer verschiedene Tiere zu Gast.“ Kleine Wasserstellen sorgen dafür, dass genügend zum Trinken da ist. Ein kleiner Gemüsegarten rundet das Ganze ab.

Info Rezept Rhabarber-Aprikosen-Marmelade 200 Gramm getrocknete Aprikosen klein schneiden und in 250 Milliliter Wasser einweichen. Über Nacht stehen lassen. Einweichwasser mit den Aprikosen und 1500 Gramm Rhabarber kochen und je nach Gesamtmasse mit 2:1 Gelierzucker aufkochen. Heiß in Schraubgläser füllen. Fertig ist die Rhabarber-Aprikosen-Marmelade.

Vor acht Jahren, als Irene und Klaus Thiel das Haus samt Grundstück gekauft haben, hat es hier noch anders ausgesehen. Eine einfache Wiese war neben dem Gebäude, auf der Gras wuchs – und sonst nichts. Irene Thiel berichtet: „Wir hatten schon vorher einen Garten, aber jetzt wollten wir gezielt auch etwas für die Bienen und Insekten tun.“

Die farbenprächtige Blumenwiese der Familie Thiel bietet Insekten und Bienen Nahrung. Foto: Christina Bents

Ein Insektenhotel hat unter einem Dachüberstand seinen Platz gefunden. Es bietet Wohnraum für Hummeln, Florfliegen, Marienkäfer und Co. Foto: Christina Bents

Ein Falter lässt es sich auf einem Schmetterlingsflieder gutgehen. Foto: Christina Bents