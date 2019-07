Wandern : Familienwanderung am Echtersbach

Leben in Bach und Weiher, Untersuchung eines Fliessgewaesser. Foto: TV/Landesforsten

Brecht (red) Die Familienwanderung „Wasser und Wald“ am Echtersbach wird am Dienstag, 6. August, angeboten. Der Förster Martin Lotze erzählt während der zweistündigen Wanderung warum Wasser und Wald so eng miteinander verflochten sind.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Erwachsene und Kinder können selber die Wasserqualität erforschen und erfahren dabei Interessantes über die Ökologie des Lebensraumes Bach. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Parkplatz bei der Mühle Schüller in Brecht. Die Teilnahmegebühr kostet vier Euro, für Kinder zwei Euro. Um Anmeldung bei der Tourist-Information Bitburger Land, Telefon 06561/94340 oder per E-Mail info@eifel-direkt.de wird gebeten.