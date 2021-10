Villa Fandel : Für 3,3 Millionen Euro zu haben: Luxusimmobilie in der Eifel steht zum Verkauf

Hinter hohen Bäumen, Zäunen und Toren verbirgt sich an der B 257 zwischen Bitburg und Birtlingen das Anwesen der Unternehmerfamilie Fandel. Es steht zum Verkauf. Foto: TV/Sybille Schönhofen

Birtlingen Nahe Birtlingen steht eine Luxusimmobilie zum Verkauf. Wer sie haben möchte, muss tief in die Tasche greifen. Was macht das Haus so besonders?